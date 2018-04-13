Нападающий «Юргордена» и бывший игрок сборной Армении Юра Мовсисян получил травму в ходе тренировки. Как передает «Арменпресс», очередное занятие 30-летний нападающий провел в тренажерном зале.

Юра Мовсисян, возможно, пропустит матч 3-го тура чемпионата Швеции против АИК-а, который состоится 15-го апреля.

Напомним, что перешедший в «Юргорден» из американского «Реал Солт-Лейк» Мовсисян пока что не дебютировал в составе главной команды шведского клуба, однако уже отыграл тайм в составе второй команды. Контракт армянского футболиста рассчитан на 6 месяцев с опцией продления соглашения.

Последним клубом Юры Мовсисяна был американский «Реал Солт-Лейк», к которому он присоединился в 2016-м году. Ранее он выступал за американский «Канзас Сити», датский «Рандерс», а также российские клубы «Краснодар» и «Спартак». В составе «Реал Солт-Лейк» форвард играл также с 2007 по 2009.