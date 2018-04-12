Время в Ереване: 11:07:36,   13 Апрель

Известны стартовые составы московского ЦСКА и лондонского «Арсенала»


Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и лондонского «Арсенала» в ответном матче  четвертьфинала Лиги Европы. Полузащитник английской команды и сборной Армении Генрих Мхитарян не играет из-за травмы, полученной в первой игре против ЦСКА.

В составе ЦСКА играют Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович, Головин, Дзагоев, Чалов, Муса.

В составе «Арсенала»  играют Чех, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косельни, Эль-Ненни, Уилшир, Рэмзи, Уэлбек, Озил, Ляказетт.

Первая встреча команд в Лондоне завершилась победой «Арсенала» - 4:1.

Матч  начнется в 23:05 по ереванскому времени. Он состоится в Москве.


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