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Трамп рассказал, когда примет решение по Сирии


Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг, 12 апреля, пройдут встречи по ситуации в Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на «gazeta.ru»,  об этом сообщает Reuters.

«Сегодня [12 апреля] у нас будет несколько встреч, посмотрим, что из этого выйдет. Теперь нам следует принять несколько... решений, поэтому довольно скоро мы их сделаем», — сказал Трамп.

Ранее Трамп высказывался о сроках военного удара по Сирии.

«Никогда не говорил, когда произойдет удар по Сирии. Может быть, очень скоро, а, возможно, совсем не скоро», — написал американский президент в твиттере.

Также ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Трамп пока не принял решение об ударе по Сирии.




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