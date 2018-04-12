За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 52 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 11 и 12 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 52 случая преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 13 случаев присвоения или растраты, 10 случаев кражи личного имущества, по 9 случаев причинения телесных повреждений и мошенничества, 4 случая незаконной вырубки деревьев, 3 случая хулиганства, 2 случая обнаружения наркотиков, по 1 случаю квартирной кражи и грабежа.

За данный период зарегистрировано 11 случаев добровольной сдачи и 1 случай изъятия оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай кражи личного имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 12 ДТП: 19 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.