Президент США Дональд Трамп считает, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном будет "замечательной".

"Прямо сейчас назначаются встречи между мной и Ким Чен Ыном. Я думаю, это будет замечательно. Я думаю, мы придем с большим уважением и посмотрим, что будет", - как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», сказал Трамп журналистам в четверг.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп согласился провести саммит с Ким Чен Ыном и что встреча лидеров состоится до мая.