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Трамп ожидает "замечательной встречи" с Ким Чен Ыном


Президент США Дональд Трамп считает, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном будет "замечательной".

"Прямо сейчас назначаются встречи между мной и Ким Чен Ыном. Я думаю, это будет замечательно. Я думаю, мы придем с большим уважением и посмотрим, что будет", - как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», сказал Трамп журналистам в четверг.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп согласился провести саммит с Ким Чен Ыном и что встреча лидеров состоится до мая.




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