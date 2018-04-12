Трамп еще не принял решение об ударе по Сирии
Президент США Дональд Трамп пока не принял решение об ударе по Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей конгресса США.
"Президент еще не принял это решение (о нанесении удара)", — сказал глава Пентагона. Он отказался отвечать на дополнительные вопросы, заявив, что не хочет спекулировать на эту тему.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут "хорошие, новые и умные". В свою очередь министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы "предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента".