Посол Армении обсудил с замминистра ИД РФ ситуацию в Сирии
Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России М.Л.Богданов 11 апреля принял Посла Республики Армения в Москве В.С.Тоганяна по его просьбе.Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику урегулирования кризиса в Сирии и положение христиан в регионе.
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