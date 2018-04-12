Председатель НС Армении направил соболезнования председателям обеих палат парламента Алжира

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян направил соболезнования председателю Совета нации парламента Алжирской Народной Демократической Республики Абдельхадеру Бенсале и председателю Национального народного собрания Саиду Бухадже.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в письмах соболезнований говорится:

«С глубокой болью узнали о трагическом крушении военного самолета около аэропорта Буфарика в Алжире, ставшем причиной множества жертв.

От имени Национального Собрания Республики Армения и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования и сочувствие семьям и родственникам жертв».