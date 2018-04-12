И.о. главы МИД Армении принял делегацию Международной организации Франкофонии

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 12 апреля принял делегацию Международной организации Франкофонии во главе с руководителем аппарата генерального секретаря Жаном-Луи Атангана-Амугу.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе встречи были подробно обсуждены подготовительные работы саммита Франкофонии и связанные с ним мероприятия, которые должны состояться в октябре в Ереване.

В этом контексте члены делегации представили Эдварду Налбандяну результаты встреч в Ереване с различными департаментами и организациями и достигнутые соглашения. Члены делегации секретариата МОФ с удовлетворением отметили, что все запланированные мероприятия проводятся в соответствии с графиком, некоторые вопросы решаются даже до отмеченных в графике сроков.

Выразив благодарность за всестороннюю поддержку саммиту, Эдвард Налбандян подчеркнул, что Армения мобилизовала все ресурсы для организации саммита Франкофонии в Ереване на самом высоком уровне.