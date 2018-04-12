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Азиатские индексы снизились - 12-04-18


ТОКИО, 12 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.12% и составил 21660.28 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.39% и составил 1718.52 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.87% и составил 3180.16 пункта, а HANG SENG снизился на 0.21% и составил 30831.28 пункта.




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