Азиатские индексы снизились - 12-04-18

ТОКИО, 12 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.12% и составил 21660.28 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.39% и составил 1718.52 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.87% и составил 3180.16 пункта, а HANG SENG снизился на 0.21% и составил 30831.28 пункта.