Белая модель стала черной и покрестилась

Модель Мартина Биг из Германии, которая родилась белокожей блондинкой и прошла курс инъекций для изменения цвета кожи на черный, поехала в Кению и крестилась с традиционным именем народа суахили. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Mirror.

«Она из моих кенийских подруг рассказала местному пастору про мое превращение в чернокожую женщину и о том, как сильно я хочу быть африканкой», — рассказала Биг. Тогда пастор пригласил немку в церковь в городе Ньери, где она приняла баптизм и покрестилась с именем Малайка Кубва, что означает «большой ангел».

По словам бывшей Биг, она счастлива и гордится тем, что стала настоящей африканской женщиной. Она также отметила, что даже черты ее лица все больше становятся похожими на африканские.

«Я была удивлена тому, как много людей знают меня в Кении», — поделилась модель и добавила, что к ней постоянно подходят на улицах, чтобы сфотографироваться.