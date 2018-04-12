В Китае родился ребёнок через четыре года после смерти родителей

В Китае родился ребенок через четыре года после того, как его родители погибли в автокатастрофе, как передает Арменпресс, об этом сообщают местные СМИ. Его выносила суррогатная мать.

Незадолго до смертельного ДТП в 2013 году мужчина и женщина заморозили несколько эмбрионов - в надежде зачать ребёнка с помощью искусственного оплодотворения.

После автокатастрофы родители погибшей пары долго добивались в судах разрешения использовать эмбрионы.

В декабре мальчика родила суррогатная мать из Лаоса, сообщили на этой неделе китайские СМИ.

Газета Beijing News, первой написавшая об этом случае, рассказала, через какие юридические испытания пришлось пройти бабушкам и дедушкам новорожденного из-за отсутствия судебного прецедента, прежде чем они добились того, чтобы ребенок появился на свет.