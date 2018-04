Британский комик Саша Барон Коэн сыграет роль израильского шпиона в сериале Netflix

Британский комедийный актер Саша Барон Коэн, известный по фильмам "Диктатор" (The Dictator, 2012) и "Борат" (Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan, 2006), сыграет главную роль в мини-сериале "Шпион" (The Spy), посвященном израильскому разведчику Эли Коэну. Телефильм готовится запустить в производство американская компания потокового видео Netflix. Как передает Арменпресс, об этом сообщил американский портал Deadline.

Картина, которая будет состоять из шести серий, расскажет о жизни Эли Коэна, сотрудника "Моссад", который работал в Сирии в 60-х годах прошлого столетия. Он активно занимался разведывательной деятельностью, передавая стратегически важную информацию израильтянам. В 1965 году Коэн был арестован и в феврале того же года приговорен к смертной казни через повешение.

Известно, что режиссером и сценаристом станет Гидеон Рафф, который участвовал в создании сериалов "База Куантико" (Quantico, выходит с 2015 года), "Родина" (Homeland, выходит с 2011 года) и "Военнопленные" (Hatufim, 2009-2012). Продюсированием "Шпиона" займутся компания Legende Films и Ален Голдман, известный по работе над фильмами "99 франков" (99 francs, 2007), "Багровые реки" (Les rivieres pourpres, 2000). Премьера телефильма запланирована на текущий год.

Саша Барон Коэн (1971 года рождения) является британским комиком, известность к которому пришла в 2000 году после выхода передачи "Шоу Али Джи" (Da Ali G Show, 2000-2004), где он исполнил несколько главных ролей в том числе рэпера Али Джи и казахстанского журналиста Бората Сагдиева. Всего он снялся в более чем 40 картинах. В 2007 году актер получил "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)" за роль в фильме "Борат".