В Греции потерпел крушение самолет ВВС, судьба пилота неизвестна

Самолет Mirage 2000 греческих ВВС упал в море возле острова Скирос, судьба пилота неизвестна, как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт militaire.gr.

ЧП произошло в четверг днем. В настоящее время ведутся поиски пилота.

Издание сообщает, что самолет возвращался после операции перехвата в Эгейском море.

Генеральный штаб ВВС подтвердил, что с самолетом потеряна связь.

"В четверг, 12 апреля, в 12.15 была потеряна связи с самолетом M2000-5, находившимся в девяти милях северо-восточнее острова Скирос. Ведется его поиск",- говорится в заявлении.