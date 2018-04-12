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СМИ: США могут открыть посольство в КНДР и начать поставки гуманитарной помощи


Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность открытия в Пхеньяне посольства и предоставления КНДР гуманитарной помощи в качестве компенсации за отказ от ядерной программы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг южнокорейская газета "Тона ильбо".

Ссылаясь на правительственные источники, она утверждает, что эти вопросы уже обсуждались представителями Вашингтона и Пхеньяна на двусторонних консультациях. В случае успешного проведения саммита лидеров КНДР и США, данные шаги могут быть предприняты в кратчайшие сроки, полагает газета.



 




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