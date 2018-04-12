Германия не будет участвовать в возможной военной акции в Сирии

Германия не примет участия в возможной военной акции в Сирии, если до этого дойдет дело. Как передает Арменпресс, об этом заявила в четверг в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном.

"Германия здесь не будет принимать военное участие", - сказала она. Меркель указала на то, что "пока решения об этом [нанесении США военного удара по Сирии] нет".

"Но мы наблюдаем и поддерживаем все, что показало бы, что применение отравляющих веществ неприемлемо", - добавила канцлер, призвав Запад сообща действовать в вопросе реагирования на предполагаемую химическую атаку в Восточной Гуте. По ее словам, следует "рассмотреть весь спектр мер".





