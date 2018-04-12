Правительство Армении делает четвертый шаг по реализации концепции «Нация-армия»

Правительство Армении приняло ряд решений, направленных на реализацию концепции «Нация-армия». Как сообщает Арменпресс, после заседания правительства и.о. министра обороны Виген Саркисян отметил, что правительство в настоящее время реализует очень важный 4-й шаг для реализации этой концепции.

Саркисян отметил, что первый шаг был идеологическим, который исходил из речей 3-го президента Сержа Саргсяна и основных концептуальных подходов, плана действий правительства, связанного с созданием армии и укреплением связи между армией и обществом.

«Второй важный шаг был законодательным. Мы приняли два важных закона, которыми мы объединили предыдущие 7 законов и гармонизировали их с возможностью введения быстрой и динамичной политики и выполнили новые требования Конституции. Третий важный шаг - программа модернизации, которая является очень практичной дорожной картой развития вооруженных сил на предстоящие 7 лет. Сегодня мы реализуем 4-й важный шаг - внедряем программы для перехода от всей этой идеологии к очень практическим шагам», - сказал он.

Правительство определило процедуру прохождения военной подготовки для учащихся высших учебных заведений.

Закон также определил условия и процедуры предоставления отсрочки для студентов с целевым образованием. Указан список заболеваний, которые могут быть причиной освобождения от службы.

Еще одно решение правительства обеспечит прозрачность и эффективное внедрение процедур медицинского осмотра для будущих призывников.