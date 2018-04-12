CultTalk: Армянский дудук, Маргарет Тэтчер и Тамара Гвердцители

Проникающий в душу голос, оригинальное пение, завидное стремление к самосовершенствованию. Легендарный Мишель Легран назвал ее «замечательным бриллиантом». Певица Тамара Гвердцители родилась и выросла в Грузии, завоевала Париж, а затем обосновалась в Москве. Здесь тоже достигла головокружительного успеха. Сегодня Гвердцители является ожидаемым и любимым артистом не только в постсоветских странах, но и повсюду. Любимая певица вернулась в Армению с сольным концертом.

В эксклюзивном интервью Арменпресс Народная артистка России и Грузии говорила о любви к армянской песне, сотрудничестве с Мишелем Леграном, присутствии Маргарет Тэтчер на своей свадьбе и других интересных вопросах.

Армяно-грузинские многовековые связи

В Тбилиси люди понимают, что между армянами и грузинами существует многовековая связь. Конечно, среди наших друзей есть армяне. Когда кто-то выходит замуж, появляются родственники с армянской кровью. Наши первые и самые любимые соседи - армяне. Мы относимся друг к другу как к родственникам.

Все это следует рассматривать в историческом контексте. Между двумя народами существуют древние связи и взаимопонимание. Это то, что никто не имеет права уничтожать. Мы соседи, мы живем бок о бок. Между нами должен царствовать мир, мы должны укреплять культурные, торговые и дипломатические отношения...

Еврейские и грузинские корни и дворянская фамилия

Фамилия Гвердцители была сформировалась в 16 веке. Мой предок был настоящим военным генералом. Именно от него начинается род Гвердцители. Он был ранен на поле битвы, и из его боковой части шла кровь. Все это в грузинской литературе, все, что связано с борьбой за родину и религию, является героическим актом, и такие истории постоянно передаются поколениям. Слово «Гвердцители» означает «с красным (кровь) боком». Вот как появилась эта фамилия. Мои предки были замечательными людьми, я горжусь ими.

Сильная женщина

В профессии можно быть сильной. Настоящая женщина, конечно, не может быть очень сильной. В профессии нужна сила. И это одно из незаменимых качеств музыканта. Иметь силу работать целенаправленно даже вместо отдыха, чтобы стать мастером: вот великая сила музыканта, певца, личности ...

Маргарет Тэтчер и свадьба Гвердцители

Тэтчер была в Грузии с официальным визитом и случайно оказалась на нашей свадьбе. Конечно, какой советский человек мог пригласить Тэтчер на свою свадьбу? Никто. Маргарет Тэтчер показали Тбилиси. Ей сообщили, что она скоро примет участие в богатой свадьбе с национальными традициями. Свадьбы в Грузии организованы отлично, с танцами и песнями, с 120 тостами. Тамада может вести свадьбу день и ночь. Чтобы показать счастье маленькой, но гордой страны, они пришли на нашу свадьбу с Шеварднадзе.

Конечно, все были удивлены. Это был настоящий шок. Обычная свадьба, и Тэтчер: она тоже не ожидала, была удивлена, счастлива. Она и сопровождающие ее лица выразили благодарность за участие в нашей свадьбе.

Мишелю Леграну было сложно произносить мою фамилию...

Наше знакомство было настоящим даром небес. После знакомства в Париже, я участвовала в концерте с Леграном в концертном зале «Олимпия». Маэстро представил меня: «Париж, помни это имя, Тамаха...» Он пытался выговорить мою фамилию, но не получалось. Я говорю: «Представьте без фамилии, ничего». И после этого у меня появилось новое имя с французским акцентом - Тамаха

Так ознаменовались наши самые любимые моменты нашего творческого дуэта, нашего «романа». В данном случае я не хочу говорить слово «работа». Это был просто тандем, который очень редко случается. И в этом случае и зрители, и музыканты были счастливы.

Любовь к армянской музыке

Я спою армянскую песню на своем ереванском концерте. Есть армянские песни, в которых столько страдания. Но когда слушаешь, на душе становится легче. Иногда я просто сижу и слушаю армянские песни. Мне это необходимо для того, чтобы оказаться в нужном душевном состоянии. Я слушаю несколько песен друг за другом, а затем перехожу к мелодиям Дживана Гаспаряна. Я с детства заворожена звуком дудука. И, конечно же, я стараюсь слушать много песен, потому что нуждаюсь в этом.

Фото: Татев Дурян

Автор проекта: Роза Григорян

Фото: Татев Дурян