Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что при покушении на убийство экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было применено отравляющее вещество "Новичок", как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг телеканал Sky News, приводящий фотографию заявления ОЗХО.

"Результаты анализов биологических образцов и образцов окружающей среды, сделанные выбранными ОЗХО лабораториями, подтверждают выводы Великобритании о химическом веществе токсического действия, которое использовалось в Солсбери и от которого серьезно пострадали несколько человек", - говорится в заявлении экспертов ОЗХО.

Согласно докладу, отравляющее вещество было "высокой чистоты", в нем отсутствовали примеси.

В докладе говорится о правильности выводов Великобритании по отравляющему веществу, однако не приводится его название. Оно указано в полной версии доклада, который эксперты направили странам-участницам организации.

Как сообщалось, ОЗХО завершила расследование по отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и передала результаты Великобритании.