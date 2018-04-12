Карену Карапетяну представили работы, направленные на разработку проекта закона «О государственно-частном партнерстве»

У и.о. премьер-министра Армении Карена Карапетяна состоялось совещание, в ходе которого были представлены ход направленных на разработку проекта закона Армении «О государственно-частном партнерстве» работ и дальнейшие шаги.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, руководитель Центра стратегических инициатив Александр Хачатурян коснулся результатов обсуждений о разработке проекта закона с заинтересованными ведомствами и международными организациями, основных положений проекта, его логики и целей.Карен Карапетян отметил важность разработки и принятия вышеуказанного закона и подчеркнул, что в нем также нужно уделить большое внимание возможным проблемам и рискам. И.о. Премьер-министра подчеркнул также важность закона с точки зрения улучшения бизнес-среды и отметил, что в рамках государственно-частного партнерства намечены программы в различных сферах, в том числе строительства водохранилищ и дорог. Карен Карапетян поручил ответственным довести до завершения обсуждения вокруг проекта закона в максимально сжатые сроки.