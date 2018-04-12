Археологические исследования последних лет в Арцахе обнаружили интересные элементы ранне-христианской культуры. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник Арцахской археологической экседиции Гамлет Петросян. По его словам, во время раскопок храма Сурб-Степанос Вачара у восточного придела был обнаружен интересный мавзолей.

«В Вачаре мы открыли мавзолей, церковь, придел, 50 новых хачкаров, до 2 десятков новых надписей»,- сказал начальник Арцахской археологической экседиции Гамлет Петросян. По его словам, в одной из надписей впервые в конце 13-го века было употреблено название статуи – Химия, о чем упоминалось лишь за записях 16-г века.

«Важно то, что Вачар находится на расстоянии лишь 1,5 км от дороги в Гандзасар, и в радкопках нам помог спонсор»,- сказал начальник Арцахской археологической экседиции Гамлет Петросян.

По его словам, во время раскопок в Дадиванке в прошлом году под малой купольной церковью был обнаружен подземный ход, длиною в 6,5 метров. «К сожалению, там ничего найти не удалось. Ранее под нашими церковными строениями раскопок не велось, ооднако, сегодня выясняется, что многие из них базируются на старых захоронениях, убежищах»,- сказал начальник Арцахской археологической экседиции Гамлет Петросян.