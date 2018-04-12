Бако Саакян принял и.о. замминистра финансов Армении Давида Ананяна
12 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял исполняющего обязанности заместителя министра финансов Республики Армения Давида Ананяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.На встрече, в которой принял участие министр финансов Республики Арцах Григорий Мартиросян, был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия двух армянских государств в финансовой сфере.
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