Ара Баблоян принял участие в заседании Совета ПА ОДКБ

12 апреля в Таврическом дворце Санкт-Петербурга начало работу заседание Совета ПА ОДКБ, в котором принял участие Председатель НС Ара Баблоян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В заседании участвовали также Генеральный секретарь ОДКБ Ю.Хачатуров, главы парламентов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана.

По предложению Председателя НС А.Баблояна следующие заседания Совета ПА ОДКБ и Ассамблеи пройдут 29-30 октября в Ереване.

Под председательством Председателя ПА ОДКБ, Председателя Госдумы ФС РФ В.Володина обсужден ряд вопросов, касающихся деятельности ПА ОДКБ, в частности итогов Минской сессии Совета ПА ОДКБ, ситуации в зоне ответственности организации и противодействия современным вызовам и угрозам коллективной безопасности, приоритетов председательства Казахстана в ОДКБ в 2018 г., участия делегаций стран-членов ОДКБ с международной наблюдательной миссией на выборах президента РФ, внесения дополнений и изменений в программу деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств-членов ОДКБ на 2016–2020 гг. и др.

Вопрос об участии парламентских делегаций стран-членов ОДКБ на зимней сессии (22-23 февраля 2018 г., Вена) ПА ОБСЕ и о координации действий парламентских делегаций стран-членов организации к летней сессии (7-11 июля 2018 г., Берлин) ПА ОБСЕ представил к обсуждению председатель Комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, председатель Постоянной комиссии по экономическим вопросам НС РА Х.Арутюнян.