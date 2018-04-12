Давид Арутюнян нашел противоречащие друг другу положения в докладе Freedom House

Исполняющий обязанности министра юстиции Армении Давид Арутюнян коснулся доклада Freedom House, в котором говорится, что Армения столкнулась с угрозой стать авторитарным государством, и отметил, что впервые слышит о докладе Freedom House, методология которого принципиально отличается от принятой организацией методологии.

«Если внимательно рассмотреть этот доклад, можно найти противоречащие друг другу положения. Например, если кандидатура Сержа Саргсяна выдвигается на пост премьер-министра, то это приводит к авторитарному режиму, а если кандидатура Сержа Саргсяна не будет выдвинута, то это станет молчаливым управлением исполнительной власти, то есть не иди влево, не иди вправо», - как сообщает Арменпресс, сказал Давид Арутюнян.

Он также привел еще один пример противоречия.

«В докладе говорится о группе «Сасна Црер», но мне не удалось нигде найти ни одного упоминания о том, что они совершили вооруженное нападение. Это первый доклад Freedom House, который радикально отклонился от классической методологии», - сказал Арутюнян.