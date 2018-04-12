Время в Ереване: 11:07:36,   12 Апрель

Меркель обсудила с Макроном ситуацию в Сирии и международную обстановку


Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила в четверг по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном международную обстановку и ситуацию в Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об это сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Они обсудили, прежде всего, развитие ситуации в Сирии", - отметил представитель правительства, подчеркнув, что Меркель и Макрон выразили беспокойство "недавним применением отравляющих веществ и угрозой эрозии международного запрета на применение химического оружия".

"Канцлер и президент намерены по данной тематике и впредь поддерживать тесный контакт друг с другом и союзниками", - сообщил Зайберт.



 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации