Карен Карапетян был одним из инициаторов выдвижения кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьера Армении: Давид Арутюнян

У любой крупной партии не может быть только одного кандидата на пост премьер-министра, и Республиканская партия Армении (РПА) в этом плане не является исключением, у нее также не может быть только одного кандидата. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал после заседания правительства РА и.о. министра юстиции Давид Арутюнян.

«Однако, учитывая существующие во всех сферах вызовы, мы принимаем определенные решения. У партии есть внутренняя структура, внутренние демократические механизмы, и вас всегда уведомляем о принимаемых решениях. Формально решение пока не принято, однако очередность примерно следующая: кандидаты получают одобрение Исполнительного органа РПА, затем утверждаются, как правило, Советом, формальные юридические процессы проводятся фракцией», – подчеркнул Д. Арутюнян.

На замечание, были ли в ходе обсуждений озвучены также имена других кандидатов на пост премьера Армении, Д. Арутюнян ответил: «Обсуждения имели место, обсуждались все возможные варианты, также с учетом существующих вызовов. Подобные обсуждения происходят не в тот момент, когда необходимо выдвигать кандидата на пост премьера, а непосредственно после формирования парламентского большинства. То, что Карен Карапетян был назначен премьер-министром Армении, также является результатом партийных обсуждений».

«Внутренняя демократия заключается в проведении серьезных обсуждений внутри партии. И не обязательно, чтобы данные обсуждения в итоге превращались в формализованное голосование. И я уверяю вас, что данные обсуждения внутри партии проходили довольно открыто, иногда даже весьма бурно. Не буду говорить о деталях, поскольку это исключительно внутрипартийные процессы», – отметил и.о. министра юстиции.

На вопрос рассматривалась ли кандидатура и.о. премьер-министра Карена Карапетяна, особенно, в связи с тем, что он заявлял о своей готовности и далее работать на посту главы правительства, Д. Арутюнян ответил: «Карен Карапетян является первым зампредседателя РПА. Речь идет о человеке, который, будучи первым зампредседателя, является также активным участником, одним из инициаторов этих обсуждений».

9-16-го апреля – срок выдвижения кандидатуры нового премьер-министра Армении, а 17-го апреля в НС Армении открытым голосованием будет назначен премьер-министр Армении.

После этого, в течение 15 дней, состоится формирование нового правительства Армении. После своего назначения, в течение 5 дней, новый премьер-министр Армении предложит президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент в 3-дневый срок назначет вице-премьеров и министров, или же обращается в Конституционный суд. Если таковое обращение последовало, то Конституционный суд в 5-дневый срок расследует обращение и принимает решение. Если же президент Аррмении в 3-дневый срок не выполняет указанные условия, то кандидатуры вице-премьеров и министров считаются утвержденными по закону.

В 20-дневый срок после формирования правительства, премьер-министр Армении представляет в НС Армении программу правительства Армении.