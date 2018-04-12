Асад: угрозы Сирии со стороны Запада дестабилизируют обстановку в регионе

Страны Запада "пытаются изменить ходе событий в Сирии после побед, одержанных ее армией над террористами".

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил в четверг президент арабской республики Башар Асад. Как сообщила канцелярия главы государства, сирийский лидер принял в Дамаске советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Акбара Велаяти.

В ходе состоявшейся беседы Асад предупредил, что "агрессивные угрозы со стороны Запада в адрес Дамаска приведут к дестабилизации обстановки в регионе и во всем мире".

Он указал, что "заявления некоторых западных политиков о возможности военного нападения на Сирию основываются на сфабрикованных их пособниками фактах".

Иранский эмиссар, в свою очередь, заявил "о поддержке Тегераном стойкости Сирии и ее народа в войне против терроризма".

Ранее в интервью телеканалу "Сурия" Велаяти подчеркнул, что Сирия и Иран "будут совместно противодействовать провокациям и агрессивным угрозам со стороны США, Израиля и их союзников".





