Красноречиво, что первое заседание правительства Армении в закрытом режиме длилось полтора часа: Давид Арутюнян

И.о. министра юстиции Армении Давид Арутюнян считает красноречивым тот факт, что первое заседание правительства Армении в закрытом режиме длилось полтора часа. Сегодня, 12 апреля, состоялось первое заседание правительства Армении, и оно длилось дольше, чем когда проходило в открытом режиме. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал и.о. министра юстиции Армении Давид Арутюнян.

«Заседание длилось полтора часа – вместо 30 минут, как прежде. Считаю, что следует обдумать это обстоятельство», – сказал он.

Давид Арутюнян отметил, что решение о проведении заседаний правительства в закрытом режиме в действительности себя оправдало, и ярким свидетельством сказанному является сегодняшнее заседание – и в плане содержания, и в плане постановки вопросов.

С учетом того, что 9-го апреля вступил в силу закон о структуре и деятельности правительства Армении, заседание правительства Армении 12-го апреля проходило в закрытом режиме. В повестке – 71 вопрос.

После заседания правительства Армении состоялись брифинги.