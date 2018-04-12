Турция ожидает от России перехода на безвизовый режим
Анкара ожидает от Москвы возвращения безвизового режима для турецких граждан. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой в четверг.
Россия ввела визовый режим для граждан Турции на фоне охлаждения отношений двух стран в ноябре 2015 года, когда ВВС Турции сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24.
"Наши отношения с Россией развиваются стремительно, мы провели уже семь заседаний Совета сотрудничества высшего уровня. Серьезное значение имел визит в Анкару российского президента Владимира Путина (3-4 апреля). За год мы достигли существенного роста товарооборота — на 32%. В прошлом году Турция приняла около 5 миллионов туристов из РФ, в этом году мы ждем 6 миллионов. Мы ждем возвращения безвизового режима, о чем заявили российской стороне", — сказал Аксой на брифинге в Анкаре.