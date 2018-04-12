Конгрессмены призывают Трампа установить 24-е апреля Днем памяти Геноцида армян

Правление Комитета Конгресса США по армянским вопросам призвало коллег присоединиться к их инициативе, призывающей президента Дональда Трампа должным образом почтить память жертв Геноцида армян 24 апреля, отринув турецкое давление. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Комитет Айдата США.

В своем письме, представители Комитета Франк Паллоне, Джеки Спир, Дэвид Трот и Дэвид Валадао, а также Гус Билиракис и Адам Шифф, отметили, что Геноцид армян является важным напоминанием о том, что преступления против человечности не должны оставаться непризнанными и не осужденными. «Признав Геноцид, отдавая дань памяти жертвам Геноцида армян, мы воздаем уважение пережившим его, а также нашим соотечественникам армянского происхождения. Мы обязаны честно признать уничтожение 1,5 млн человек первым геноцидом 20-го века. Через признание Геноцида армян мы воздаем должное упорству и решимости тех, кто выжил, а также американцам армянского происхождения, которые продолжают укреплять нашу страну по сей день»,- сказано в обращении.

Они призывают Трампа установить 24-е апреля Днем памяти Геноцида армян.