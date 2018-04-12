Археологи продолжат раскопки в Тигранакерте

Археологи проведут в этом году раскопки в районе прорытого в скалах канала в Тигранакерте, будут продолжены и раскопки в районе некрополя.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник Арцахской археологической экседиции Гамлет Петросян.

По его словам, на стенах канала сохранились изображения крестов, датируемые 9-11-ми веками. «Раскопки в районе прорытого в скалах канала в Тигранакерте проводились еще в 2006 году, однако их надо продолжить, поскольку это сооружение достойно внимания. Планируются масштабные раскопки и в районе античного некрополя, если получится – на средства спонсора»,- сказал начальник Арцахской археологической экспедиции Гамлет Петросян.

По его словам, раскопки в Тигранакерте начнутся в середине июля и продолжатся до октября.

«Тигранакерт – единственный памярник в Арцахе, который получает государственное финансирование. В этом году на раскопки выделено 10 млн драмов, чего недостаточно», - сказал Гамлет Петросян.

По его словам, территория Тигранакерта – 70 гектаров, из которых раскопано 3-4 гектара. «В результате мы открываем город черепашьими шагами. Северную крепостную стену – уникальную в регионе – мы не можем завершить: открыто всего 25 метров»,- сказал Петросян.

По его словам, экспедиция еще в 2005 году уточнила расположение Тигранакерта, а в 2006-2008 годах провела раскопки на различных участках города и его окрестностей, в результате чего были обнаружены стены цитадели, стены укрепленных районов, церковная базилика и пр. Разведывательные раскопки были произведены и на некоторых участках укрепленных районов, на территории ранне-христианских захоронений и пр.