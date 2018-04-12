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Назначен новый глава администрации правительства Грузии


Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назначил главой администрации правительства юриста Шалву Тадумадзе. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Должность главы администрации правительства стала вакантной после того, как 30 марта Майя Цкитишвили стала министром инфраструктуры и регионального развития Грузии. До назначения на пост главы администрации Тадумадзе с 2012 года работал парламентским секретарем правительства.


 




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