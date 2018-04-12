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Песков: военные РФ и США пользуются линией спецсвязи по Сирии


Специальная линия связи между военными ведомствами РФ и США по Сирии находится в активном состоянии. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта линия существует и она находится в активном состоянии", - сказал представитель Кремля. Он не уточнил, используется ли данный канал связи в связи с возможными ударами США по Сирии. "Я в целом говорю, что линия задействуется с обеих сторон", - констатировал Песков.

Кремль предупреждает о чрезвычайной деструктивности шагов по нагнетанию напряженности в Сирии и уверен, что их нужно избегать. "По-прежнему мы считаем, что крайне необходимо избегать каких-либо шагов, способных привести к росту напряженности в Сирии, - заявил Песков. - Мы считаем, это имело бы чрезвычайно деструктивное влияние на весь процесс сирийского урегулирования".



 




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