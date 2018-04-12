Арташес Гегамян: Быть миру в Сирии

3-4 апреля текущего года в столице Ливана Бейруте по инициативе Межпарламентской Ассамблеи Православия и Парламента Республики Ливан состоялась Международная конференция на тему: «Единство в многообразии и основные принципы свободы для христиан и мусульман на Ближнем Востоке – парламентский диалог» (далее Конференция).

По прошествии всего лишь одной недели обстановка вокруг Сирии накалилась до предела. Казалось, что мир на грани новой войны. В этих условиях хотелось бы поделиться с читателями о недавно завершившейся конференции в Бейруте, о принятой декларации, в которой, в частности, говорится: «Мы, члены парламентов народов православного христианского и мусульманского мира, которые собрались сегодня здесь, в Бейруте, по инициативе Парламента Ливана и Межпарламентской Ассамблеи Православия и в сотрудничестве с Арабским Межпарламентским Союзом, в исторический момент, особенно важный для Ближнего Востока, с очагами войны и разрушения в Сирии, насильственное расчленение которой безоговорочно осуждаем, несвоевременными политическими решениями, которые еще больше нарушают религиозное спокойствие в Иерусалиме». Я специально привел именно эту выдержку из Декларации, которая со всей убедительностью свидетельствует о приверженности христианского и мусульманского мира внести свой вклад в укрепление международного мира и безопасности на основе конструктивного политического и межрелигиозного диалога. Думается, что понимание основных причин сложившегося крайне напряженного положения в регионе Ближнего Востока поможет парламентариям выработать совместные действия, нацеленные на снижение рисков развязывания войны. Думается, что мое выступление на Конференции в определенной степени дает ответы на вопрос о причинах сохраняющейся напряженности в этом весьма чувствительном для судеб мира регионе. Выношу на суд читателей текст моего выступления.

ВЫСТУПЛЕНИЕ АРТАШЕСА ГЕГАМЯНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

(Бейрут, 3 апреля 2018 г.)

Уважаемые коллеги! Прежде всего хотелось бы выразить искреннюю благодарность руководству парламента Ливана за гостеприимство и самое главное за создание обстановки доброжелательности, которая позволяет выступать с этой трибуны искренне, открыто и безо всякой какой-либо скованности. И это далеко не случайно. Ливан – одна из колыбелей христианской цивилизации. Ливан для Армении и для всего мирового армянства – священная для нас земля, потому что в 1915–1923 гг. более 300 тысяч моих соотечественников, спасаясь от турецкого ятагана, нашли свое спасение и приют на благословенной земле Ливана, на благословенной земле Сирии, Иордании, Египта. И то, что сегодня в Ливане царит мир, благоразумие, а самое главное единство в многообразии, это, в первую очередь, обусловлено именно выдающимися качествами государственных деятелей, величием руководства Ливана, представляющего самые разные религиозные конфессии. Меня очень обрадовали выступления моих российских коллег. Внимательно вслушиваясь в их речи, стало очевидно, что в странах, которыми руководят выдающиеся лидеры, полная толерантность и взаимопонимание между представителями разных религиозных конфессий. Прекрасный пример проявления единства в достижении общих целей при наличии многообразия культур был убедительно представлен в выступлении депутата Государственной Думы из Башкирии Ивана Сухарева. Вместе с тем хочу особо отметить, что вчера, на мой взгляд, с очень интересной речью выступил советник Межпарламентской Ассамблеи Православия профессор Валерий Аркадьевич Алексеев. Он весьма глубоко и со знанием дела с этой трибуны разъяснил особенности существующего крайне сложного положения и высказал, увы, тревожную, но объективную оценку о том, что в ближайшие годы диалога между Западом и Россией не получится. Эта оценка, данная уважаемым профессором, итог досконального анализа сложившейся в регионе Ближнего Востока и мире в целом. При этом естественно возникает вопрос. А почему диалога между центрами силы мировой политики не должно получиться? Чтобы дать ответ на этот вопрос, думается, что корни следует искать в глобальной экономике. А о чем свидетельствует глобальная экономика? Она неопровержимо наводит на мысль о несправедливом глобальном экономическом мироустройстве. Так, Соединенные Штаты Америки накопили федеральный внешний долг, который составляет 107,47% от ВВП этой страны. То есть федеральный внешний долг США уже превысил 20 трлн долларов. Превысили ВВП своих государств также и государственные внешние долги таких стран-локомотивов Евросоюза, какими являются Франция, Германия, Италия, уже не приходится говорить о Португалии, Испании и Ирландии. Тоже самое можно сказать и о Великобритании, где государственный внешний долг по итогам прошлого года составил 282,2 % от ВВП этой страны. Почему я сконцентрировал внимание на Соединенных Штатах, странах Евросоюза и на Великобритании, потому что эти страны являются эмитентами мировых резервных валют. Потому что эти страны, накапливая столь большой государственный внешний долг, не подкрепленный валовым внутренним продуктом, фактически обеспечивают высокий жизненный уровень населения своих стран благодаря денежному печатному станку. В первом случае, благодаря печатному станку Федеральной резервной системы США, во втором случае – Европейского центрального банка, ну и, конечно же, Банка Англии (Bank of England). И в условиях, когда страны-эмитенты мировых резервных валют получают определенные преимущества на мировом финансовом рынке и в глобальной экономической конкуренции, конечно, они, указанные центры силы мировой политики, совершенно не заинтересованы в начале диалога по установлению нового справедливого мирового порядка. Более того, они тем более не заинтересованы в налаживании межрелигиозного диалога, в отсутствие которого нередко и вспыхивают межрелигиозные конфликты, а в конечном счете, потому что отсутствие такового приводит к возможности регулировать процесс развязывания управляемого хаоса, в частности, таких регионах, как Большой Ближний Восток. А установление управляемого хаоса, к сожалению, выгодно странам-эмитентам мировых резервных валют с экономической точки зрения по той простой причине, так как практика показывает, что во время всяких вспышек насилия и потрясений капиталы, как правило, имеют характерное свойство перетекать в «тихие гавани», которыми являются США, Евросоюз и отчасти Великобритания. Вот, на мой взгляд, ключ к объяснению в сложившихся условиях бесперспективности идеи начала диалога между отдельными центрами силы мировой политики. Такому положению дел в мировой финансовой системе сегодня противодействуют ведущие развивающие страны, имеющие крупные экономики, каковыми являются Китай, Россия, Индия, Южноафриканская Республика, да и другие страны также. Не далее, как сегодня, Китай обратился с призывом к развивающимся странам с тем, чтобы они подняли вопрос перед Всемирной торговой организацией о бойкотировании США из-за протекционистских мер, принимаемых этой страной в отношении всех других государств, имея в виду одностороннее решение этой страны об увеличении таможенных пошлин на импортируемую сталь на 25% и алюминий на 10%. Вчера Валерий Аркадьевич в своем выступлении очень правильно заметил, что только дефицит торговли США с Китаем в прошлом году составил 375 млрд долларов. Более того, в ближайшие 2 года дефицит федерального бюджета США на 2018 финансовый год, который начался 7 октября 2017, и 2019 год увеличится на 1 трлн 816 млрд долларов, и эти цифры утверждены Конгрессом США. Кто будет покрывать дефицит Федерального бюджета США? Ответ прост: в условиях монополии доллара покрывать дефицит будет весь остальной мир. В этих условиях одним из инструментов проведения политики глобальной финансовой экспансии можно предположить, что являются в числе прочих и управляемые террористические группировки, которые дестабилизируют международную обстановку и взрывают стабильность во всем мире. А теперь зададимся вопросом: что это с космоса ИГИЛ (Исламское государство) беспрепятственно получал свое вооружение? Конечно, нет. Был открыт проход через территорию Турции, приграничную с Сирией. А что страны НАТО не могли пресечь это, чтобы этот поток поставок современного оружия был перекрыт? Вам кажется, что сегодня случайно ли Турции без существенных препятствий со стороны ведущих стран-членов НАТО разрешено осуществлять фактическую агрессию против суверенной Сирии в районе Африна, цинично назвав эту военную операцию «Оливковая ветвь». Это далеко идущая экспансионистская политика турецкого руководства. Следующим шагом современных неоосманов будет завоевание территории, населенной курдами в Ираке с дальнейшим заселением этих, так называемых буферных зон, с лояльными Турции сирийскими турками, туркоманами. Таким образом, на северо-востоке Сирии, вдоль границы с Ираком, будет создан очаг постоянной напряженности, территория управляемого хаоса. Это еще более укрепит позиции международных кукловодов, стоящих за кулисами создания этих рукотворных очагов напряженности, что в конечном итоге отодвинет на дальнюю перспективу учреждение новых мировых резервных валют, обслуживающих крупные развивающиеся экономики. Сегодня наша конференция действительно дает повод для очень глубоких раздумий.

Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность организаторам конференции в лице Генерального секретаря Андреаса Михайлидиса, в лице советников Международной Ассамблеи Православия Валерия Алексеева и Костаса Мигдалиса, в лице членов парламента Ливана.

Уважаемые коллеги! Сегодня мир на перепутье и одним из самых, что ни на есть мощных центров силы мировой политики, способной установить мир в регионе Ближнего Востока и стабильность во всем мире, поверьте, осталась только лишь Россия. Россия, которая ведет честную, искреннюю и прозрачную политику, настолько честную и искреннюю, что она уже овладевает умами даже недоброжелателей.

Спасибо за внимание

Уважаемые коллеги, хочу также отметить, что многие участники Конференции, особенно представители парламентов Сирии и Кипра настаивали на жестком персональном осуждении политики президента Турции Эрдогана за его военную агрессию против суверенной Сирии, а также деструктивную политику этой страны в отношении Кипра и в акватории Средиземного моря в целом. В силу определенных обстоятельств со стороны части участников Конференции было неприемлемо персонифицировать отдельные положения Декларации. По данному вопросу с коротким предложением выступил и Ваш покорный слуга (текст выступления приводится ниже).

Господин Генеральный секретарь Межпарламентской Ассамблеи Православия сказал о тех поправках к Декларации, которые были высказаны участниками нашей конференции, которые принимаются.

Я предлагаю, не акцентируя внимание на личностях, внести поправку с обозначением в Декларации той агрессивной политики, которую проводит Турция по отношению к Сирии. Вместе с тем я выражаю свою абсолютную солидарность с сирийской делегацией и с пониманием отношусь к ее жестким, но одновременно справедливым оценкам, данным действиям президента Турции Реджепа Тайиба Эрдогана и турецкого руководства в целом. Я солидарен с сирийской делегацией, потому что их страна воюет с международным терроризмом и потому им сейчас нужна моральная поддержка со стороны всего международного сообщества. Армения находится в неоплатном долгу перед народом Сирии, Сирией, которые сто лет назад приютили сотни тысяч армянских беженцев, чудом спасшихся от турецкого ятагана. Сирийские братья, мы с вами!

Хотелось свою статью завершить выдержками из последних публикаций Западных СМИ, которые, к удовлетворению, все убедительнее рассуждают о ненужности эскалации вокруг Сирии. Так, агентство Associated Press пишет, что экс-президент США Джимми Картер предупредил Доанльда Трампа об опасности каких-либо военных действий против Сирии, России и Северной Кореи: «Я молюсь за то, чтобы наша страна жила в мирных условиях». Издание Le Figaro приводит слова французского военного аналитика Каролин Галактерос: «Настоящая цель сообщений о Сирии – наказание России: за ее успехи в международной арене, за желание установить мир в Сирии. Ту же цель – вызвать раздражение Москвы и изолировать Россию – преследовало и дело Скрипаля, ставшее «заставкой» к происходящему сейчас в Сирии».

Уже очень хочется надеяться, что быть миру в Сирии.

Арташес Гегамян,

депутат Национального Собрания от Республиканской партии Армении,

сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству

Национального Собрания Республики Армения и

Федерального Собрания Российской Федерации,

руководитель делегации Национального Собрания РА в

Парламентской Ассамблее Православия,

председатель партии «Национальное Единение».

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На фото: участники Международной Конференции "Единство в многообразии и основные принципы

свободы для христиан и мусульман на Ближнем Востоке – парламентский диалог".

Бейрут, 4 апреля 2018 года