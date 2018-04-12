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ЕС продлил санкции против Ирана в связи с нарушениями прав человека


Совет ЕС в четверг продлил до 13 апреля 2019 года ограничительные меры Евросоюза "в ответ на серьезные нарушения прав человека в Иране". Как передает Арменпресс, об этом сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.

В коммюнике напоминается, что меры состоят из запрета на поездки в ЕС и замораживания активов для 82 человек и одного юридического лица; запрета на экспорт в Иран оснащения, которое может быть использовано для внутренних репрессий, и оборудования для слежения за средствами связи.

"Эти меры были впервые введены в действие в 2011 году. Правовые акты будут опубликованы в "Официальном журнале" 13 апреля 2018 года", - говорится в сообщении.

 

 




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