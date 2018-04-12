Еврокомиссия: РФ останется ключевым поставщиком газа в ЕС, но нужно создать конкуренцию

Россия в долгосрочной перспективе останется ключевым поставщиком газа в Евросоюз, но она должна находиться в условиях конкуренции, чтобы цены на энергоносители были выгодны для ЕС. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг еврокомиссар по климатическим изменениям и энергетике Мигель Ариас Каньете, выступая на конференции "Европейский энергетический саммит" в Брюсселе.

"Россия в долгосрочной перспективе останется ключевым поставщиком газа в Евросоюз, но она должна оставаться под постоянным давлением конкурирующих производителей, чтобы обеспечить выгодные цены на газ для европейского рынка", - сказал он.