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Эрдоган планирует в четверг обсудить с Путиным кризис в Сирии


Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным по телефону в четверг обострение кризиса в Сирии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы обеспокоены тем, что Сирия стала ареной борьбы. Надеюсь, этот кризис будет преодолен. Вчера я говорил с (президентом США Дональдом) Трампом, сегодня у меня беседа с Путиным", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

 

 




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