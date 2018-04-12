Турция сожалеет, что Россия наложила вето на проект резолюции США по Сирии

Анкара выражает сожаление в связи с тем, что Россия наложила вето на американский проект резолюции по расследованию применения химоружия в Сирии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

"Нельзя оставлять безнаказанным использование химического оружия. Есть серьезные подозрения, что атака была произведена сирийским режимом. Мы хотим, чтобы это было прекращено. Сожалеем, что предложение США на Совбезе ООН было ветировано", — заявил Аксой на брифинге в Анкаре.

Он уклонился от ответа на вопрос РИА Новости, поддержит ли Турция возможную операцию США против правительственных войск Сирии. "Мы продолжаем контакты с США. (Президент Турции Тайип) Эрдоган проводит телефонные переговоры, мы продолжим внимательно наблюдать за развитием ситуации", — сказал Аксой.

Он добавил, что во время визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Анкару на следующей неделе будет обсуждаться тема авиабазы "Инджирлик" на юге Турции, где базируются ВВС США.