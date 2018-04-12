Правительство Армении одобрило 3 инвестиционные программы на сумму в 21 млрд драмов

Правительство Армении на первом закрытом заседании одобрило 3 инвестиционные программы на сумму в 21,5 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в ходе брифинга после заседания 12 апреля сообщил и.o. министра экономического развития и инвестиций Сурен Караян.

«Общая стоимость инвестиций - 21,5 млрд драмов, будет создано 475 рабочих мест. Инвестиции были в отраслях виноделия, сфере легкой промышленности и производства коньяка»,- сказал Сурен Караян.

По его словам, важно, что инвесторами являются как отечественные предприниматели, так и зарубежные. «Все это говорит об экономической активности, и будем надеяться, что экономическая активность будет продолжаться», - сказал Караян.

По его словам, в рамках инвестиционной программы ООО «Араратский винный завод» будет пользоваться положенными налоговыми льготами при импорте оборудования, запчастей и пр. Планируются инвестиции в размере 860 млн долларов, будет создано 87-100 рабочих мест.

В рамках инвестиционной программы ООО «Эй Би Текстиль» будет пользоваться положенными налоговыми льготами - уплата НДС будет отсрочена на 3 года. Планируется открыть производство в Арташате, инвестируя в размере 8,2 млрд драмов. в 2018-2020 годах будет создано 175 рабочих мест.

Такие же льготы получит ООО «Анитекс». Планируется открыть производство в Арташате, инвестируя в размере 8,6 млрд драмов. В 2018-2020 годах будет создано около 200 рабочих мест.