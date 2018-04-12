Над Израилем в память о жертвах Холокоста взвыли сирены

Под протяжный вой сирен израильтяне склонили голову в память о жертвах Холокоста, поименно вспоминая шесть миллионов погибших в геноциде европейского еврейства и на разные лады повторяя завет "никогда больше", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По давно заведенному и неукоснительно соблюдаемому ритуалу, сигнал воздушной тревоги остановил утром автомобили и пешеходов на улицах, прервал рутинное течение жизни в школах и учреждениях, на предприятиях и армейских базах. Две минуты страна, созданная теми, кто выжил, стояла и молчала, отдавая скорбную дань тем, кто не дожил, погиб от рук нацистов в годы Второй мировой войны.

День памяти Катастрофы и героизма европейского еврейства начался накануне вечером с траурной церемонии в мемориальном комплексе Яд ва-Шем. Под небом Иерусалима по традиции загорелись шесть факелов, символизирующие шесть миллионов жертв геноцида. Огни зажгли шесть человек, которые пережили Холокост, потеряли близких в пожаре войны.