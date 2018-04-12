Турция и НАТО обсудят использование базы Инджирлик в возможной операции в Сирии

Турция намерена обсудить с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом использование авиабазы Инджирлик в случае начала возможной операции США и их союзников в Сирии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

"Вопрос использования базы Инджирлик в случае начала военных действий в Сирии будет обсуждаться во время визита в Анкару Йенса Столтенберга в понедельник (16 апреля - прим. ТАСС)", - сказал он.

Генсек НАТО 16 апреля прибудет с официальным визитом в турецкую столицу, где планирует встретиться с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, начальником Генштаба ВС республики Хулуси Акаром, главой МИД Мевлютом Чавушоглу и министром обороны Нуреттином Джаникли. Ожидается, что основными темами их переговоров станут отношения между Турцией и НАТО, борьба с терроризмом, операция "Оливковая ветвь", а также подготовка к саммиту НАТО, который запланирован на 11-12 июля 2018 года в Брюсселе.



