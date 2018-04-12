Бако Саакян принял представителей программы «Преподавай, Армения»
13:15, 12 Апрель, 2018
12 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял представителей программы «Преподавай, Армения» во главе с учредителем и руководителем проекта Ларисой Ованнисян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Был обсужден ряд вопросов, касающихся сферы образования Арцаха.
Президент Саакян отметил важность осуществления программы «Преподавай, Армения», назвав ее востребованной и интересной.
Во встрече приняли участие министр образования, науки и спорта Нарине Агабалян, другие должностные лица.