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Бако Саакян принял представителей программы «Преподавай, Армения»


12 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял представителей программы «Преподавай, Армения» во главе с учредителем и руководителем проекта Ларисой Ованнисян. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Был обсужден ряд вопросов, касающихся сферы образования Арцаха.
Президент Саакян отметил важность осуществления программы «Преподавай, Армения», назвав ее востребованной и интересной.
Во встрече приняли участие министр образования, науки и спорта Нарине Агабалян, другие должностные лица.


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