Офис по защите инвесторов создадут в Казахстане

Сегодня в Астане состоялся международный бизнес-форум на тему: "Инвестиционный климат в Республике Казахстан: институт инвестиционного омбудсмена и механизмы противодействия коррупции".

Целью форума является создание благоприятного инвестиционного и делового климата в Казахстане за счёт активного применения передовых превентивных механизмов противодействия коррупции, защиты прав и законных интересов инвесторов.

В ходе мероприятия были озвучены проблемные вопросы, возникающие в ходе инвестиционной деятельности, защите прав и законных интересов инвесторов.

Открывая форум, председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев подчеркнул, что Казахстан впервые за годы независимости в рейтинге Transparency International перешёл в зону благоприятного инвестиционного климата по фактору коррупции, набрав в этом рейтинге 31 бал и заняв лидирующую позицию среди стран постсоветского пространства.

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов в своем выступлении призвал представителей посольств и зарубежных бизнес-кругов активно участвовать в праздновании 20-летия Астаны. В данном контексте глава казахстанского внешнеполитического ведомства анонсировал проведение форума международных инвесторов, который запланирован на начало июня, официальной презентации и инаугурации международного финансового центра Астана в июле, исламского инвестиционного форума и других событий.

По итогам форума был подписан трёхсторонний меморандум между Министерством иностранных дел РК, Министерством по инвестициям и развитию РК и Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции, направленный на объединение усилий и улучшение инвестиционной привлекательности, в рамках которого на базе Центра обслуживания инвесторов планируется создание проектного офиса, целью которого будет являться поддержка и защита иностранных инвесторов.