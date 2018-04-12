Любовное письмо с Титаника продадут на аукционе

Письмо, написанное выжившей пассажиркой Титаника Кейт Басс, будет в скором времени выставлено на аукцион в Великобритании. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Fox News.

Письмо было написано 10 апреля 1912 года, в день, когда корабль отправился из Саутгемптона (Англия) в свой первый рейс. Кейт Басс являлась пассажиркой второго класса и, восхищаясь судном, описывала все происходящее не бумаге. Она расписала все стороны бумаги черными чернилами. Адресатом был Перси Джеймс.

В ночь с 14 на 15 апреля Титаник затонул в Атлантическом океане из-за столкновения с айсбергом. На борту находились примерно 2224 человека, из которых более полутора тысяч погибли. Прибывший на сигнал бедствия пароход "Карпатия" спас чуть более семисот человек, в числе которых оказалась и Кейт Басс.

Автор письма умерла в 1972 году в возрасте 96 лет. С того момента письмо считается собственностью ее потомков. Его начальная стоимость оценивается примерно в 30 тысяч долларов.