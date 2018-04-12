Посол Армении Гарегин Мелконян вручил верительные грамоты королю Нидерландов

Посол Армении Гарегин Мелконян вручил 11-го апреля свои верительные грамоты королю Нидерландов Виллему-Александру. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

После торжественной церемонии вручения верительных грамот последовала беседа с посла с королем Нидерландов Виллемом-Александром, на которой присутствовал и министр ИД Нидерландов Стеф Блок. Поздравив посла с назначением, Его Величество пожелал ему успехов в его миссии, отметив, что предыдущий опыт посла окажется полезным в развитии отношений между обеими странами в различных отраслях.

Посол Армении Гарегин Мелконян выразил благодарность королю Нидерландов Виллему-Александру за теплый прием и уверил, что приложит все усилия для развития отношений между обеими странами в различных отраслях.

В ходе беседы посол Армении Гарегин Мелконян представил приоритеты внешней политики Армении, подходы к региональным и мировым проблемам, процессы перехода в стране к парламентской форме правления.

Говорилось также и об армянской общине Нидерландов, ее роли в отношениях между обеими странами и пр.