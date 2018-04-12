СМИ: Трамп на саммите с Ким Чен Ыном потребует от КНДР денуклеаризации в течение года

США и КНДР согласовывают последние детали повестки предстоящего саммита лидеров двух стран. Как передает Арменпресс, об этом сообщили газете The Chosun Ilbo информированные источники в Вашингтоне.

Издание утверждает, что Трамп потребует от КНДР денуклеаризации в течение шести месяцев или года с даты проведения встречи. Американский лидер "не поддерживает идею поэтапного и синхронизированного выполнения ядерной сделки" с Пхеньяном, отмечают источники газеты.

В то же время КНДР настаивает как раз на пошаговом режиме денуклеаризации, поскольку опасается, что после прихода в Белый дом новой администрации США могут денонсировать предыдущие договоренности с КНДР, говорится в статье. В свою очередь, "Трамп не доверяет Ким Чен Ыну и поэтому может потребовать полного, проверяемого и необратимого отказа от ядерной программы в течение года".

По данным The Chosun Ilbo, о точной дате и месте проведения исторической встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа может быть объявлено уже на следующей неделе. Ранее президент США заявил, что переговоры могут пройти в мае или июне.

Делегация Республики Корея 5 марта встретилась с лидером КНДР в Пхеньяне. В ходе переговоров была достигнута договоренность о проведении встречи лидеров двух стран. Север также выразил тогда готовность провести аналогичное мероприятие с президентом США.