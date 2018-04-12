Президент Казахстана призвал сократить число университетов в стране

Количество университетов в Казахстане необходимо сократить, считает президент республики Нурсултан Назарбаев, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Сейчас каждый день приходят в министерство и просят: "Давайте откроем университет". У нас 131 университет, надо их сократить. Нам надо не количество, а качество", - сказал Назарбаев в четверг . По словам президента, "надо подтянуть все университеты до уровня" "Назарбаев Университета".

"Во всех университетах должен быть научный центр, где должны быть свои исследовательские лаборатории, приближенные к производству. Нужно сотрудничать с бизнесом", - добавил он.

"Назарбаев Университет" был основан главой государства в 2010 году. Как говорится в информации на сайте вуза, он "является флагманом высшего образования в стране, нацеленным стать исследовательским университетом международного уровня".