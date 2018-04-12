Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов четверга

Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в четверг утром; рубль возобновил укрепление после просадки в первую минуту торгов и продолжает расти к бивалютной корзине после коррекции вверх по итогам предыдущих торгов, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,4-63,1 рубля, по итогам первых минут торгов курс составил 62,44 рубля (-15,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро упал до 77,2 рубля (-26,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 20,34 копейки к уровню закрытия среды, до 69,08 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,6276 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,0839 рубля ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил укрепление к доллару и евро на старте торгов четверга после незначительной просадки сразу после открытия сессии, отыгрывая снижение угрозы введения санкций США относительно российского госдолга. Об этом стало известно в среду вечером из слов министра финансов США Стивена Мнучина. Он заявил, что по-прежнему придерживается мнения о том, что санкции в отношении РФ не должны быть направлены против российского госдолга.

Цены на нефть продолжают расти в четверг после подъема до максимальных с декабря 2014 года уровней по итогам предыдущей сессии на фоне усиления геополитической напряженности. Цена июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:03 по Москве увеличилась на 0,22% - до $72,22 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,37% - до $67,07 за баррель.