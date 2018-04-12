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В Желтом море столкнулись два судна


Три человека погибли и еще трое пропали без вести в результате столкновения в четверг в Желтом море судна-рефрижератора водоизмещением 500 тонн под флагом Танзании и 15-тонной южнокорейской рыбацкой шхуны. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает береговая охрана Республики Корея.

По ее данным, столкновение произошло в ночь на четверг в десяти километрах к северо-западу от острова Мэмульдо (провинция Чолла-Намдо).

Морская полиция немедленно направила на поиски людей 17 катеров и послала сигналы другим судам вблизи места аварии с просьбой помочь спасателям. Поисково-спасательная операция продолжается.

 

 




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