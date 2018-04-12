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НС Армении одобрило законопроект о ратификации кредитного соглашения на 2 млн долларов


Национальное Собрание Армении одобрило законопроект о ратификации кредитного соглашения между Арменией и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) «О дополнительном финансировании программы улучшения оросительной системы».

Как передает «Арменпресс», законопроект был принят соотношением голосов 62 «за» и 31 «против».

Против проголосовали депутаты от фракций «Царукян» и «Елк».

Предоставляемые Европейским банком реконструкции и развития 2 млн долларов пойдут на совершенно новую программу по орошению, в частности, на восстановление изношенной оросительной сети Баграмян-Норакерт, что позволит сделать орошаемыми 573 дектара земли.

Кредитная программа позволит на 11-14% повысить урожайность указанных земель, а также сэкономить в год до 5 млн кубометров воды.


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